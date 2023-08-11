Пора к плите: Зепюр Брутян учит готовить дочь Прилучного от Агаты Муцениеце

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 73 0

Зепюр Брутян учит готовить дочь Прилучного от Агаты Муцениеце

Фото, видео: РИА Новости / Светлана Шевченко; Instagram* / zepyur_brutyan; 5-tv.ru

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Три месяца назад актриса подарила мужу сына. Она также сумела найти общий язык с его детьми от первого брака.

Актриса Зепюр Брутян продемонстрировала идиллические отношения с дочерью супруга Павла Прилучного от первого брака. Мия с удовольствием помогает мачехе готовить завтрак. Видео, на котором девочка замешивает омлет, а потом сервирует стол, артистка опубликовала в личном блоге. За своими мужчинами дамы ухаживают с любовью утреннюю трапезу собирают из нескольких блюд.

Недавно Прилучный, Брутян, их сын Микаэль, а также дети артиста от Агаты Муцениеце, десятилетний Тимофей и семилетняя Мия, вернулись из отпуска. Отдыхало звездное семейство на Мальдивах. Судя по регулярным трогательным публикациям, старшие ребятишки чувствуют себя хорошо в компании новой жены отца. Зепюр в свою очередь старается уделить внимание каждому, хотя на руках у нее трехмесячный малыш.

После рождения сына Брутян всю себя посвятила семье. По утрам она провожает мужа на съемки, оставаясь с Микаэлем наедине. Она хлопочет по дому, создает уют, заботится о сыне, а вечером встречает возлюбленного. Няню нанимать артисты не спешат. На помощь при необходимости приходят мама и свекровь, чтобы супруги могли провести время вдвоем.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото Зепюр Брутян из отпуска на Мальдивах, после которого поклонники засомневались, что она действительно выносила и родила ребенка сама.

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