«Любили мои родители»: Подольская назвала смерть Кутуньо огромной утратой

Певица участвовала в одном концерте с легендарным итальянским исполнителем.

Наталья Подольская назвала смерть итальянского певца Тото Кутуньо огромной утратой. В комментарии 5-tv.ru певица отметила, что когда-то участвовала в одном концерте с легендарным исполнителем.

«Я с ним не общалась, не была знакома, лет 15-20 назад пела с ним в сборном концерте. Это огромная утрата, его песни любили мои родители. Мне даже больше нечего сказать, это жизнь, она заканчивается только так», — высказалась Подольская.

Итальянский певец Тото Кутуньо скончался на 81-м году жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Причина смерти не разглашается. Менеджер знаменитости сказал лишь, что «после продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже».

Ранее певица Диана Гурцкая в комментарии 5-tv.ru призналась, что работа на сцене с Тото Кутуньо была не только удовольствием, но и большой школой для нее.