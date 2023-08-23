«Любили мои родители»: Подольская назвала смерть Кутуньо огромной утратой

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 748 0

Подольская назвала смерть Кутуньо огромной утратой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Dmitriev / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Певица участвовала в одном концерте с легендарным итальянским исполнителем.

Наталья Подольская назвала смерть итальянского певца Тото Кутуньо огромной утратой. В комментарии 5-tv.ru певица отметила, что когда-то участвовала в одном концерте с легендарным исполнителем.

«Я с ним не общалась, не была знакома, лет 15-20 назад пела с ним в сборном концерте. Это огромная утрата, его песни любили мои родители. Мне даже больше нечего сказать, это жизнь, она заканчивается только так», — высказалась Подольская.

Итальянский певец Тото Кутуньо скончался на 81-м году жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Причина смерти не разглашается. Менеджер знаменитости сказал лишь, что «после продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже».

Ранее певица Диана Гурцкая в комментарии 5-tv.ru призналась, что работа на сцене с Тото Кутуньо была не только удовольствием, но и большой школой для нее.

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
94.12
-0.02 102.75
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:50
Не повторяйте эту ошибку: пять самых нелепых цветовых сочетаний в одежде
6:42
«Если нужно — поженимся»: Марат Башаров о своей новой возлюбленной
6:34
Новое ЧП в Суэцком канале: столкнулись два танкера с сжиженным газом
6:26
«Сошел с ума»: Киркоров устроил «охоту» на детей с луком и стрелами
6:18
Великобритания выделит Украине 245 миллионов долларов на ядерное топливо
6:10
Сергей Пенкин поделился воспоминаниями о выступлении с Тото Кутуньо

Сейчас читают

Пора переходить к действиям: 6 показателей, что вам пора открывать свое дело
«Озвучил целую эпоху»: Лещенко высказался о смерти Тото Кутуньо
«Северный поток — 2» не тронут: немецкий терминал перенесут отдельным газопроводом
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку