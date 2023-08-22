«Большая школа для меня»: Гурцкая рассказала о выступлениях с Тото Кутуньо

Российская певица неоднократно выходила на сцену в дуэте со звездой итальянской эстрады.

Диана Гурцкая призналась, что работа на сцене с Тото Кутуньо была не только удовольствием, но и большой школой для нее. В комментарии 5-tv.ru певица назвала умершую звезду итальянской эстрады гением и легендой, и выразила сожаление, что такие люди уходят.

«Мне посчастливилось с ним поработать, мы с ним работали неоднократно. Это был абсолютно удивительнейший человек, гениальный и заботливый: за те три с половиной минуты, которые мы пели, он думал только о том, чтобы мне было комфортно на сцене, чтобы у меня получилось, чтобы я звучала. Он невероятно чутко относился и к зрителю, всегда чувствовал его. Такие люди всегда остаются в наших сердцах, в сердцах зрителей, слушателей», — высказалась Гурцкая.

Итальянский певец Тото Кутуньо скончался на 81-м году жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Причина смерти не разглашается. Менеджер знаменитости сказал лишь, что «после продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже».

Ранее 5-tv.ru рассказал о жизни и творчестве легендарного Тото Кутуньо.