Три человека погибли в ДТП на кольцевой автодороге в Петербурге

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 58 0

Причиной страшной аварии, предположительно, стало лопнувшее колесо у одной из машин.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Смертельное ДТП с участием военного грузовика и двух легковых автомобилей произошло на кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге. Видео с места происшествия появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, что огромный грузовик буквально переехал одну из легковушек, смяв ее кузов.

По предварительным данным, в результате столкновения погибли как минимум три человека, еще шестеро пострадали. Причиной аварии могло стать лопнувшее колесо у грузового автомобиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смертельной аварии на трассе в Ростовской области, где погибли восемь человек, четверо из которых дети.

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Три человека погибли в ДТП на кольцевой автодороге в Петербурге

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