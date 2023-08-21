Страшная авария в Ростовской области: погибло четверо детей и четверо взрослых

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 529 0

Голубев: в ДТП в Ростовской области погибли 8 человек, из них четверо детей

Страшная авария в Ростовской области: погибло четверо детей и четверо взрослых

Фото: Depositphotos / Dziurek

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В связи с аварией движение на автодороге Ростов-на-Дону — Волгодонск перекрыто.

Восемь человек, среди которых четверо детей и четверо взрослых, погибли в результате ДТП на трассе в Ростовской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

Страшная авария произошла в Волгодонском районе в районе восьми часов вечера. Как отмечается в сообщении, роковое столкновение было лобовым.

«В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей. На место ДТП выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа Следственного комитета, устанавливаются причины произошедшего», — опубликовано в канале губернатора.

В данный момент движение на магистрали Ростов-на-Дону — Волгодонск полностью перекрыто.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российский футболист Владимир Писарский попал в аварию в Самаре.

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