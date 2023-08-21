Страшная авария в Ростовской области: погибло четверо детей и четверо взрослых

В связи с аварией движение на автодороге Ростов-на-Дону — Волгодонск перекрыто.

Восемь человек, среди которых четверо детей и четверо взрослых, погибли в результате ДТП на трассе в Ростовской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

Страшная авария произошла в Волгодонском районе в районе восьми часов вечера. Как отмечается в сообщении, роковое столкновение было лобовым.

«В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей. На место ДТП выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа Следственного комитета, устанавливаются причины произошедшего», — опубликовано в канале губернатора.

В данный момент движение на магистрали Ростов-на-Дону — Волгодонск полностью перекрыто.

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