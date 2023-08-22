Власти нашли способ разморозить активы россиян за рубежом

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 29 0

Силуанов: разработан указ о разблокировке счетов нерезидентов на 100 млрд рублей

Власти нашли способ разморозить активы россиян за рубежом

Фото: © РИА Новости / Макс Ветров

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На первом этапе планируется разблокировать счета на сумма порядка 100 миллиардов рублей.

Центральный банк (ЦБ) вместе с правительством России создали проект указа, который сможет разморозить часть российских активов за рубежом. Об этом сообщил глава Минфина на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам Антон Силуанов.

«С учетом поддержанных вами решений, предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа С. На первом этапе мы планируем разблокировать счета на порядка 100 миллиардов рублей, принадлежащих розничным инвесторам», — сообщил политик.

Глава Министерства финансов также отметил, что в данный момент более 3,5 миллиона россиян страдают от блокировки активов за границей суммой в 1,5 триллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что США ввели санкции против компаний из РФ, Казахстана и Словакии за «связи» с КНДР.

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