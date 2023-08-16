США ввели санкции против компаний из РФ, Казахстана и Словакии за «связи» с КНДР

США ввели новые санкции в отношении компаний из РФ, Казахстана и Словакии. Причиной этому послужили «связи» с КНДР, передает американский Минфин.

Из них в «черный список» были включены три российские компании, зарегистрированное в Казахстане. По данным американского ведомства, они якобы имеют отношение к одному лицу — гражданину Словакии Ашоту Мкртычеву.

Предприниматель попал в санкционный список еще в марте. Мотивом для его внесения туда послужило якобы сотрудничество с чиновниками из Северной Кореи в сфере поставок вооружения разного вида и боеприпасов.

Обычно после внесения в санкционный список Минфина США следует блокировка активов в американской юрисдикции.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США раскрыли правду о санкциях Запада против России.