США ввели санкции против компаний из РФ, Казахстана и Словакии за «связи» с КНДР

Рестрикции по линии министерства финансов обычно означают блокировку активов.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
США ввели новые санкции в отношении компаний из РФ, Казахстана и Словакии. Причиной этому послужили «связи» с КНДР, передает американский Минфин.
Из них в «черный список» были включены три российские компании, зарегистрированное в Казахстане. По данным американского ведомства, они якобы имеют отношение к одному лицу — гражданину Словакии Ашоту Мкртычеву.
Предприниматель попал в санкционный список еще в марте. Мотивом для его внесения туда послужило якобы сотрудничество с чиновниками из Северной Кореи в сфере поставок вооружения разного вида и боеприпасов.
Обычно после внесения в санкционный список Минфина США следует блокировка активов в американской юрисдикции.
Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США раскрыли правду о санкциях Запада против России.
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