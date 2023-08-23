Кириенко побывал на линии боевого соприкосновения в Запорожской области

Первый замруководителя администрации президента назвал героями российских военных, ведущих боевые действия в районе Токмака.
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко побывал на линии боевого соприкосновения в районе города Токмак в Запорожской области. Об этом он сообщил в ходе визита в Херсонскую область.
«Мы начинали рано утром с линии боевого соприкосновения в Запорожской области в районе Токмака, где сегодня идут боевые действия. Точно понимаю, что там ребята герои, они выполняют поставленную задачу и справятся со всеми задачами, которые поставлены перед Вооруженными силами Российской Федерации», — цитирует Кириенко ТАСС.
В этот же день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что киевский режим на запорожском направлении только за последние десять дней понес потери в 1,5 тысячи боевиков.
Обстановку на линии боевого соприкосновения Балицкий назвал напряженной. При этом он отметил, что российская армия заняла выгодные рубежи в районе населенного пункта Работино, уничтожив там штурмовую группировку украинских боевиков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов посетил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении.
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