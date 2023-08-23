Бербок заявила о минных полях «размером с Западную Германию» в зоне спецоперации

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Глава МИД ФРГ Бербок: в зоне СВО минные поля размером с Западную Германию

Бербок заявила о минных полях «размером с Западную Германию» в зоне спецоперации

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Германия планирует передать Киеву новый пакет военной помощи, включающий средства для обезвреживания мин.

В зоне специальной военной операции (СВО) сооружены минные поля площадью с Западную Германию, и Киев просит у западных партнеров средства их преодоления. Об этом в ходе пресс-коференции заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Ситуация сейчас такова, что есть гигантские минные поля, прежде всего на востоке Украины… В таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. Есть оценки, что сооруженные минные поля примерно размером с Западную Германию. Соответственно, вопрос в том, как можно преодолеть эти минные поля», — сказала глава МИД Германии.

Бербок считает, что украинские боевики на сегодня не могут в таком количестве обезвреживать мины. Поэтому Киеву нужно предоставить новый пакет помощи, который включит средства для преодоления минных полей. Германия с партнерами сейчас ведет дискуссию о том, как они могут выполнить это желание Киева, заключила дипломат.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Анналены Бербок о законности атак украинских беспилотников на гражданские объекты в Москве и других российских городах.

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