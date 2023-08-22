«Будет истекать кровью»: Захарова предрекла Европе жуткое будущее из-за недальновидной политики

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Захарова прокомментировала заявление Бербок о законности атак Киева на Москву

«Будет истекать кровью»: Захарова предрекла Европе жуткое будущее из-за недальновидной политики

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

Дипломат обвинила Запад в спонсировании терроризма и предупредила о последствиях.

Европа будет истекать кровью от внутреннего терроризма, потому что официальные лица ЕС считают его нормой. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «Известиям» заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о законности атак украинских беспилотников на гражданские объекты в Москве и других российских городах.

«Это то, что на Западе называется „спонсорами терроризма“», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, поддерживающим киевский режим странам ЕС «все вернется»: Западная Европа будет истекать кровью от внутреннего терроризма, потому что, «если официальные власти полагают терроризм нормой, он ею станет и у них дома».

Ранее в этот день Бербок заявила, что Украина «имеет право на самооборону», отвечая на вопрос, не приведут ли атаки беспилотников на российские города к эскалации конфликта.

По сообщению Минобороны РФ, в ночь с 21 на 22 августа над территорией Московской области были успешно сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), пытавшиеся совершить террористическую атаку на Москву. Два других беспилотника потерпели крушение над территорией Брянской области. Все четыре дрона были подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее 5-tv.ru показал кадры с места ЧП с беспилотником в Красногорске.

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