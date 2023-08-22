Роман Костомаров впервые после болезни вышел на лед

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 10 0

У олимпийского чемпиона ампутированы стопы, но это не помешало ему принять участие в гала-шоу Ильи Авербуха.

Роман Костомаров впервые после болезни вышел на лед

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые после болезни, из-за которой у него ампутированы стопы, вышел на лед во время участия в гала-шоу «Письма любви» своего друга Ильи Авербуха. Об этом сообщили РИА Новости во время концерта в Сочи.

Спортсмен принял участие в номере вместе со своей женой Оксаной Домниной, они трогательно обнялись во время выступления на льду. Как только номер закончился, зал взорвался от аплодисментов.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео Романа Костомарова с новыми протезированными долгожданными стопами.

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