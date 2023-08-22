Роман Костомаров впервые после болезни вышел на лед

Олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые после болезни, из-за которой у него ампутированы стопы, вышел на лед во время участия в гала-шоу «Письма любви» своего друга Ильи Авербуха. Об этом сообщили РИА Новости во время концерта в Сочи.

Спортсмен принял участие в номере вместе со своей женой Оксаной Домниной, они трогательно обнялись во время выступления на льду. Как только номер закончился, зал взорвался от аплодисментов.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео Романа Костомарова с новыми протезированными долгожданными стопами.