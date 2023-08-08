«Я могу бегать»: Костомаров опубликовал видео с долгожданными стопами

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 178 0

Роман Костомаров опубликовал видео с долгожданными стопами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva; 5-tv.ru

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Потерявший части конечностей спортсмен в очередной раз подчеркнул, как изменились радости его жизни после произошедшего.

В жизни олимпийского чемпиона Романа Костомарова новый этап. В сети потерявший части конечностей спортсмен опубликовал видео, где он с широкой улыбкой на лице бегает на протезах.

«Ура… Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так как раньше, но все же бегать», — подписал кадры Костомаров.

Он также поблагодарил неких Егора и Руслана, который помогают ему в восстановлении с самого начала.

«Как изменились радости жизни», — подметил спортсмен.

Поклонники очень внимательно следят за его публикациями в Сети, поэтому под видео за считанные минуты появились сотни комментариев с восхищением, комплиментами и пожеланиями быстрее вернуться максимально к привычной жизни, а также тысячи лайков в виде сердечек, огоньков, кубков и прочих.

Роман Костомаров попал в больницу в начале января. До этого спортсмен пережил новогодний марафон выступлений, все программы демонстрировались публике на открытом воздухе. Чемпион оказался в отделении реанимации с диагностированной пневмонией, некоторое время он дышал с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

На фоне крайне тяжелого состояния фигуриста и нарушений кровообращения из-за системы, обеспечивающей дыхание, появились проблемы с сосудами и питанием конечностей. В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. К весне он начал процесс реабилитации и научился, в том числе, передвигаться на протезах. Закаленный спортом звездный пациент регулярно занимается в тренажерном зале, заново постигает равновесие и прочие когда-то обыденные навыки.

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