«Я могу бегать»: Костомаров опубликовал видео с долгожданными стопами

Потерявший части конечностей спортсмен в очередной раз подчеркнул, как изменились радости его жизни после произошедшего.

В жизни олимпийского чемпиона Романа Костомарова новый этап. В сети потерявший части конечностей спортсмен опубликовал видео, где он с широкой улыбкой на лице бегает на протезах.

«Ура… Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так как раньше, но все же бегать», — подписал кадры Костомаров.

Он также поблагодарил неких Егора и Руслана, который помогают ему в восстановлении с самого начала.

«Как изменились радости жизни», — подметил спортсмен.

Поклонники очень внимательно следят за его публикациями в Сети, поэтому под видео за считанные минуты появились сотни комментариев с восхищением, комплиментами и пожеланиями быстрее вернуться максимально к привычной жизни, а также тысячи лайков в виде сердечек, огоньков, кубков и прочих.

Роман Костомаров попал в больницу в начале января. До этого спортсмен пережил новогодний марафон выступлений, все программы демонстрировались публике на открытом воздухе. Чемпион оказался в отделении реанимации с диагностированной пневмонией, некоторое время он дышал с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).