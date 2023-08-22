«Озвучил целую эпоху»: Лещенко высказался о смерти Тото Кутуньо

Для россиян уход из жизни итальянского певца — особенно печальное событие, так как он был большим другом нашей страны.

Умерший итальянский певец Тото Кутуньо был звездой мирового масштаба и голосом целой эпохи. Так его охарактеризовал народный артист РСФСР Лев Лещенко.

«Я знал его немножко, мы с ним работали в концертах, я даже пел пару его композиций. Он озвучил целую эпоху 90-х — начала 2000-х годов, был популярен в нашей стране и за рубежом. Мировая звезда. Очень жаль, когда уходят такие люди — что-то пустеет в нашем музыкальном мире», — отметил певец в комментарии 5-tv.ru.

По словам Лещенко, для россиян смерть Тото Кутуньо — особенно печальное событие, так как певец был другом нашей страны. Через его творчество отечественные исполнители и слушатели знакомились с зарубежной эстрадой, прежде всего итальянской и французской, потому что Кутуньо много работал во Франции, сотрудничал с Джо Дассеном и Далидой.

Итальянский певец Тото Кутуньо скончался на 81-м году жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Причина смерти не разглашается. Менеджер знаменитости сказал лишь, что «после продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже».

Ранее певица Диана Гурцкая в комментарии 5-tv.ru призналась, что работа на сцене с Тото Кутуньо была не только удовольствием, но и большой школой для нее.