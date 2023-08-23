Великобритания выделит Украине 245 миллионов долларов на ядерное топливо

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 61 0

Британия выделит Украине $245 млн на закупку ядерного топлива для АЭС

Великобритания выделит Украине 245 миллионов долларов на ядерное топливо

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde/face to face

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Поставщиком станет европейский консорциум. Но для чего это нужно?

Великобритания пообещала, что поставит Украине 192 миллиона фунтов стерлингов (другими словами — 245 миллионов долларов) на покупку ядерного топлива для атомных электростанций (АЭС). Об этом рассказал министр энергетики Великобритании Грант Шаппс изданию Reuters.

Шэппс недавно посетил Киев, в ходе поездки он подчеркнул, что Лондон гарантирует киевскому режиму, что ядерное топливо Украина не будет получать через Российскую Федерацию.

«Эти деньги гарантируют, что они поступят из гораздо более надежных источников», — сообщил политик.

Кроме того, он также отметил, что одним из этих источников станет европейский консорциум Urenco.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем Россия сможет ответить на крылатые ракеты JASSM.

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