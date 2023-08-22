«США этого боятся»: чем Россия сможет ответить на крылатые ракеты JASSM

Что это за боеприпасы и в чем их особенности?

У российской армии есть опыт в борьбе с крылатыми ракетами, в том числе с помощью системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы — Прим. ред.). Поэтому JASSM, которые Украина может получить для американских истребителей F-16, не так страшны для ВС РФ. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Они ничем не отличаются от Storm Shadow, особенности которой мы смогли изучить, разобраться и выработать систему, подготовить РЭБ, которая в состоянии подавить эти ракеты в полете и сбить их», — объяснил эксперт.

Помимо этого, у армии России в большом ассортименте есть ракеты, которые могут сбивать JASSM. Это, к примеру, «Бук» и «Панцирь-С1».

«Но проблема в другом. Американцы вряд ли захотят, чтобы такая ракета (JASSM — Прим. ред.) оказалась в руках нашей армии», — отметил Кнутов.

Если вражеские боеприпасы по какой-то причине сами будут падать после пуска, либо их будут сажать системы РЭБ, эти ракеты в полной целостности и сохранности могут оказаться в руках российских специалистов. А те, в свою очередь, как это было ранее с другим видом оружия, изучат особенности его работы.

«США этого боятся, так что вероятность, что ракеты будут поставлены вместе с самолетами F-16, не такая большая», — подчеркнул Кнутов.

Украина договорилась с Нидерландами о передаче истребителей F-16. В МИД РФ в ответ заявили, что передача американских истребителей будет рассматриваться Россией как угроза в ядерной сфере.

Ранее 5-tv.ru писал, что истребители ВС РФ получат ракеты, опережающие разработки США на десять лет.