Зеленскому запретили использовать танки Abrams и Leopard

Newsweek: Украине лучше использовать советские танки вместо Abrams и Leopard
Фото: www.globallookpress.com / Matthias Merz
ВСУ продолжают терять западную технику на минных полях, и это не устраивает их покровителей.
Украине лучше перестать использовать западные танки Abrams и Leopard, так как российская армия постоянно уничтожает их на поле боя. Россия легко находит их из-за особенностей географической местности. Об этом сообщили журналисты издания Newsweek.
«Украине следует использовать свой старый танковый парк, чтобы прорваться через территорию, которую Россия тщательно заминировала», — указано в публикации.
Кроме того, военный эксперт Марина Мирон отметила, что в Запорожской области западные танки вообще использовать очень опасно, потому что в этом месте территория заминирована.
Ранее 5-tv.ru показал кадры с обстановкой на фронте в Запорожье.
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