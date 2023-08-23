Зеленскому запретили использовать танки Abrams и Leopard

ВСУ продолжают терять западную технику на минных полях, и это не устраивает их покровителей.

Украине лучше перестать использовать западные танки Abrams и Leopard, так как российская армия постоянно уничтожает их на поле боя. Россия легко находит их из-за особенностей географической местности. Об этом сообщили журналисты издания Newsweek.

«Украине следует использовать свой старый танковый парк, чтобы прорваться через территорию, которую Россия тщательно заминировала», — указано в публикации.

Кроме того, военный эксперт Марина Мирон отметила, что в Запорожской области западные танки вообще использовать очень опасно, потому что в этом месте территория заминирована.

Ранее 5-tv.ru показал кадры с обстановкой на фронте в Запорожье.