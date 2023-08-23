В переговорах ВСУ, по словам солдат, все чаще звучит речь западных наемников

По данным военных из подразделений РЭР, по большей части они перехватывают разговоры на польском языке.

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной разведки (РЭР) Вооруженных сил РФ все чаще слышат в перехваченных переговорах иностранную речь. В большинстве случаев польскую. Об этом в интервью РИА Новости рассказал один из бойцов этого рода войск. По его словам, уже в 10% диалогов звучат слова на других языках, в 90% случаев говорят по-украински.

«Все чаще слышим по радиоперехватам иностранную речь. Чаще всего это, конечно, США, Великобритания, Германия, Чехия», — сказал собеседник агентства.

Представители западных государств, как известно, работают инструкторами в украинской армии. Они же ведут солдат в бой по итогам обучения. Российским разведчикам пока неизвестно, являются ли эти люли кадровыми военными своих стран или простыми наемниками.

«На нашем направлении доминирует польская речь, поляки — военнослужащие, которые не только принимают участие в подготовке ВСУ, но и непосредственное участие в наступательных действиях вместе со штурмовыми отрядами украинских войск», — добавил российский солдат.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер подчеркнул, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение». Страны «коллективного Запада» начали накачивать Украину вооружением и боеприпасами, отправлять военную технику. Также в Незалежную хлынули наемники со всего мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются ввести в заблуждение российскую разведку. Соперник устраивает радиоигры с российской разведкой под Купянском.