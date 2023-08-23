В переговорах ВСУ, по словам солдат, все чаще звучит речь западных наемников

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

РИА Новости: переговоры ВСУ содержат около 10% иностранной речи

В переговорах ВСУ, по словам солдат, все чаще звучит речь западных наемников

Фото: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak

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Тема:
Спецоперация

По данным военных из подразделений РЭР, по большей части они перехватывают разговоры на польском языке.

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной разведки (РЭР) Вооруженных сил РФ все чаще слышат в перехваченных переговорах иностранную речь. В большинстве случаев польскую. Об этом в интервью РИА Новости рассказал один из бойцов этого рода войск. По его словам, уже в 10% диалогов звучат слова на других языках, в 90% случаев говорят по-украински.

«Все чаще слышим по радиоперехватам иностранную речь. Чаще всего это, конечно, США, Великобритания, Германия, Чехия», — сказал собеседник агентства.

Представители западных государств, как известно, работают инструкторами в украинской армии. Они же ведут солдат в бой по итогам обучения. Российским разведчикам пока неизвестно, являются ли эти люли кадровыми военными своих стран или простыми наемниками.

«На нашем направлении доминирует польская речь, поляки — военнослужащие, которые не только принимают участие в подготовке ВСУ, но и непосредственное участие в наступательных действиях вместе со штурмовыми отрядами украинских войск», — добавил российский солдат.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер подчеркнул, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение». Страны «коллективного Запада» начали накачивать Украину вооружением и боеприпасами, отправлять военную технику. Также в Незалежную хлынули наемники со всего мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются ввести в заблуждение российскую разведку. Соперник устраивает радиоигры с российской разведкой под Купянском.

Тема:
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