«Радиоигры»: как ВСУ пытаются ввести в заблуждение российскую разведку

Марочко: ВСУ устроили радиоигры с российской разведкой под Купянском
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Однако «уловки» неонацистов были выявлены сразу. Противнику вряд ли удастся чего-то добиться такими способами.
На купянском направлении в последнее время фиксируется увеличение количества «радиоигр» боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с российской разведкой. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Также активно строятся ложные позиции с нахождением на них макетов бронетехники и артиллерийских орудий», — добавил он.
По словам Марочко, неонацисты создают видимость бурной деятельности у железнодорожной станции. Кроме того, у населенных пунктов фиксируется курсирование одних и тех же колонн с бронетехникой на тралах и автомобилями для перевозки личного состава.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевые действия ВСУ, которые и так не приносят успехов, осложнятся с наступлением осени, а затем и зимы.
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