США обвинили Россию в попытках нарушить работу Starlink на Украине

Американцы из-за этого опасаются выводить на орбиту свои спутники.
Фото: www.globallookpress.com / John Pulsipher
Россию обвинили в нарушении работы системы спутниковой связи Starlink на Украине, якобы пытаясь ее глушить. Такое мнение выразил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен в интервью для газеты The Washington Post.
При этом он считает, что российские военные не добиваются успеха в попытках отключить связь. Между тем США опасаются выводить на орбиту спутники в военных целях, иначе нарушение их работы, по словам Салтцмена, будет «гораздо более серьезной проблемой с точки зрения нацеливания».
Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года. Тогда он объявил о том, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России начала пользоваться средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для глушения спутникового интернета Starlink на луганском тактическом направлении.
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