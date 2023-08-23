США обвинили Россию в попытках нарушить работу Starlink на Украине

Россию обвинили в нарушении работы системы спутниковой связи Starlink на Украине, якобы пытаясь ее глушить. Такое мнение выразил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен в интервью для газеты The Washington Post.

При этом он считает, что российские военные не добиваются успеха в попытках отключить связь. Между тем США опасаются выводить на орбиту спутники в военных целях, иначе нарушение их работы, по словам Салтцмена, будет «гораздо более серьезной проблемой с точки зрения нацеливания».

Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года. Тогда он объявил о том, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России начала пользоваться средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для глушения спутникового интернета Starlink на луганском тактическом направлении.