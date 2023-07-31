Российские средства РЭБ начали глушить спутниковый интернет Starlink
Марочко: российские средства РЭБ начали глушить спутниковый интернет Starlink
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Проблем у неонацистов становится все больше.
Армия России начала пользоваться средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для глушения спутникового интернета Starlink на луганском тактическом направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.
По его словам, исходя из анализа переговоров украинских боевиков на линии боевого соприкосновения, у неонацистов появились помехи в работе с интернетом через спутники Starlink. Связь предоставляет компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.
Прежде представитель украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Юрий Игнат заявил, что у ВС РФ есть намного больше преимуществ перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) в радиоэлектронной борьбе. Особенно, что касается, борьбы с дронами. Он добавил, что у России есть мощные системы, которые деактивируют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и заставляют их приземляться.
В начале лета власти США заключили контракт с компанией SpaceX на то, чтобы они предоставляли Киеву услуги спутниковой связи при помощи терминалов Starlink. Это дало возможность властям Украины получить свыше 20 тысяч терминалов этой компании.
Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года. Тогда он объявил о том, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Власти Украины не пошли навстречу, чтобы урегулировать конфликт мирным путем, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ за один час пять раз обстреляли территорию ДНР.
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