Премьер Канады Джастин Трюдо ушел от ответа на вопрос о разводе

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 21 0

Премьер-министр Канады Трюдо проигнорировал вопрос о чувствах после развода

Премьер Канады Джастин Трюдо ушел от ответа на вопрос о разводе

Фото: www.globallookpress.com / Justin Tang

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Совсем недавно премьер Джастин Трюдо расстался с супругой после 18 лет брака.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо проигнорировал вопрос о разводе с супругой, который произошел в начале августа.

В ходе пресс-конференции в разговоре с журналистами Трюдо обратился со словами благодарности ко всем гражданам Канады, которые поддержали его после публичного заявления о разрыве с женой.

«Я провел десять дней с семьей в Тофино. И я очень-очень хочу поблагодарить канадцев за то, что они уважали нашу личную жизнь», — отметил премьер.

Однако, услышав вопрос о том, что он чувствует после развода, Трюдо ушел от конкретного ответа.

«Я здесь и рад говорить о воспитании детей и обо всем, что мы делаем вместе, чтобы построить лучшее будущее не только для моих детей, но и для всех в нашей стране», — заявил политик.

По информации от инсайдера, бывшая супруга премьер-министра Софи Грегуар больше не будет участвовать в каких-либо мероприятиях, как официальное лицо правительства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что западные таблоиды публикуют слухи о разводе Джастина Трюдо.

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