Уже есть теории: западные таблоиды публикуют слухи о разводе Джастина Трюдо

Что могло стать последней каплей в их отношениях?

Развод премьер-министра Канады сегодня во всех западных таблоидах, которые проигнорировали просьбу первой пары оставить их личную жизнь в покое. Пишут, что супруга Джастина Трюдо могла не выдержать череды постоянных скандалов.

Ее мужа то освистывают прямо во время выступления, то собственные сограждане называют преступником и собираются на антиправительственные митинги. Ну а последней каплей могли стать постоянные измены: о неверности Трюдо пишут вот уже десять лет.

Тем временем сами канадцы надеются, что после расставания у их премьера освободится время для налаживания крепких политических отношений.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трюдо раскритиковали пользователи Twitter. Политику досталось за, казалось бы, безобидный пост в соцсетях. Дело в том, что премьер пригласил посетить страну певицу Тейлор Свифт и написал, что является ее фанатом.