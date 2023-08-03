Уже есть теории: западные таблоиды публикуют слухи о разводе Джастина Трюдо

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Западные таблоиды проигнорировали просьбу Трюдо не освещать процесс развода

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ben Kriemann; 5-tv.ru

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Что могло стать последней каплей в их отношениях?

Развод премьер-министра Канады сегодня во всех западных таблоидах, которые проигнорировали просьбу первой пары оставить их личную жизнь в покое. Пишут, что супруга Джастина Трюдо могла не выдержать череды постоянных скандалов.

Ее мужа то освистывают прямо во время выступления, то собственные сограждане называют преступником и собираются на антиправительственные митинги. Ну а последней каплей могли стать постоянные измены: о неверности Трюдо пишут вот уже десять лет.

Тем временем сами канадцы надеются, что после расставания у их премьера освободится время для налаживания крепких политических отношений.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трюдо раскритиковали пользователи Twitter. Политику досталось за, казалось бы, безобидный пост в соцсетях. Дело в том, что премьер пригласил посетить страну певицу Тейлор Свифт и написал, что является ее фанатом.

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