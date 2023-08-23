Минсельхоз заявил о растущих объемах производства детского питания

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

Предпосылок к повышению цен нет, заверили в ведомстве, несмотря на сообщения о подорожании товаров Nestle.

Минсельхоз заявил о растущих объемах производства детского питания

Фото: www.globallookpress.com / Lars Hallstrom

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Объемы производства детского питания в России растут, а цены на базовое сырье стабильны. Об этом сообщили в Минсельхозе.

«Так, за первое полугодие текущего года выпуск сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста увеличился на 16,7% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 26,2 тысяч тонн», — говорится в заявлении ведомства.

Таким образом, заверили в ведомстве, существенного подорожания товаров не будет, несмотря на сообщения о поднятии цен на товары Nestle. Речь шла о заменителях грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), а также о готовых завтраках (Nesquik, Cosmostars и «Хрутка»). Но и ведомство не стало исключать рисков недружественных действий западных компаний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что данные о существенном подорожании хлеба в России не соответствует действительности.

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