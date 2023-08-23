Речь Путина на саммите БРИКС вызвала переполох в западных СМИ

Президент России участвует во всех ключевых диалогах саммита — и это особенно тревожит мир зарубежной прессы.

Актуальные вопросы международной политики и экономики обсуждают в Южной Африке — там проходит 15-й саммит стран БРИКС. Нашу страну представляет Владимир Путин, он участвует в дискуссиях по видеосвязи.

Так, выступление российского лидера на деловом форуме собравшиеся несколько раз прерывали аплодисментами. О чем говорил президент, и чем еще запомнился первый день саммита, знает корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко — он передает из Йоханнесбурга.

Первый день для лидеров БРИКС закончился под покровом африканской ночи. После встречи с деловыми кругами стран президент ЮАР пригласил гостей на неформальную встречу.

Подчеркивая ее статус, дружески похлопывая подъезжающих по плечу. На так называемом семейном фото к президентам и премьеру присоединился глава российского МИД Сергей Лавров.

А к закрытому для прессы общению подключился еще и Путин по видеосвязи из Кремля. Президент России участвует во всех ключевых диалогах саммита — и это особенно тревожит мир западной прессы.

«Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам саммита БРИКС. И удивительно, что, когда началась трансляция, зал разразился громкими аплодисментами», — говорит в эфире CBC News Брайар Стюарт.

В европейских СМИ — настоящая истерика. Противопоставляя себя диктатуре Запада, страны БРИКС строят новый мировой порядок, пестрят заголовками ведущие газеты Германии. И сами же спрашивают себя: что случится, если эта пятерка превратится в «антидолларовый картель»?

«Не вижу ничего хорошего в том, что страны БРИКС объединяются и захватывают мир, оставляя Запад за бортом. Нужно ли нам беспокоиться? Конечно! Да, они поставляют нам продовольствие, они являются нашими кредиторами. Долг США перед странами БРИКС находится на пиковом уровне за последние 16 лет», — заявили в эфире программы Real America.

«Наибольшее соперничество будет не с G20, а с G7, в состав которой входят богатые страны Запада. Думаю, еще предстоит выяснить, какое объединение займет главенствующее положение в ближайшие годы», — отмечает глава российско-африканских проектов в Институте международных отношений ЮАР Стивен Груздь.

Не дожидаясь проигрыша, глава немецкого МИДа идет в атаку на единство БРИКС.

«Бессмысленно иметь тесное сотрудничество в рамках БРИКС с российским президентом, который буквально подорвал „зерновую сделку"», — заявила руководитель МИД Германии Анналена Бербок.

Это при том, что Путин накануне, в том числе и для таких, как Бербок, еще раз напомнил: Россия вернется в «зерновую сделку», когда будут выполнены условия по поставкам наших удобрений и зерна. Доля которого на африканском рынке за полгода сравнялась с показателями всего 2022-го.

Отсутствие украинского продовольствия ощутили разве что богатые страны Европы, куда оно и шло. И с этим лицемерием намерен бороться БРИКС, создавая в том числе и новые формы расчетов друг с другом.

«С нашей точки зрения, это будет приводить к тому, что в системе БРИКС появится если не полноценная валюта, то некий квази-инструмент, который будет использоваться для расчета между странами», — отметил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.

Сегодня в Йоханнесбурге — основной день саммита. Лидеры пятерки обсудят, в том числе, и инструменты расширения альянса, который все увереннее заявляет о себе как о гаранте честных правил в политике и экономике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бразилия поддержала расширение БРИКС.