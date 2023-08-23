Движение поездов по БАМу открыли после восстановления пути

Первый поезд прошел по Байкало-Амурской магистрали (БАМу) после восстановительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).

Движение грузовых составов также полностью возобновлено.

Железнодорожное полотно было размыто несколько дней назад из-за выхода реки Холодной из берегов в Бурятии. Схема движения была изменена, было приостановлено движение по БАМу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотни человек были задействованы в Бурятии на восстановлении разрушенных дорог. Из-за прорыва дамбы там затопило и автомобильные трассы, и участок железной дороги повис над водой.