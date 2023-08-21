Огромные убытки: участок БАМ разрушился из-за прорыва дамбы

Эфирная новость 53 0

Участок БАМ разрушился из-за прорыва дамбы

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Можно ли было избежать этой крупной аварии?

Сотни человек прямо сейчас задействованы в Бурятии на восстановлении разрушенных дорог. Из-за прорыва дамбы там затопило и автомобильные трассы, и участок железной дороги повис над водой.

Знаменитый БАМ простаивает, а это тянет за собой огромные убытки. Не говоря уже о неудобстве для пассажиров — для многих из них путешествие затянется как минимум на неделю. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова на месте разбиралась, можно ли было избежать аварии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России станет больше ураганных ветров и торнадо. Как объяснил климатолог Алексей Кокорин, происходит это из-за усиления парникового эффекта.

Перечисленные процессы, добавил эксперт, будут набирать обороты в течение всего XXI века. В профессиональном сообществе полагают, что к концу столетия природа найдет баланс в условиях глобального потепления и стабилизирует его проявления в виде засух, ветров и дождей.

Тема:
Погода
21 авг
После потопа: Приморье возвращается в жизни после «Хануна»
21 авг
Уголовное дело возбудили после гибели диггеров в коллекторах Москвы
21 авг
Коллапс на дорогах: мощный шторм «Хилари» обрушился на западную часть США
21 авг
Без шанса на спасение: как экскурсия в московском подземелье закончилась трагедией
21 авг
Из Москвы-реки извлекли тело третьего погибшего диггера
21 авг
Тела двоих погибших диггеров извлекли из Москвы-реки
21 авг
В России станет больше ураганных ветров и торнадо — прогноз климатолога
21 авг
В Москве выпало рекордное с 1999 года количество осадков
20 авг
МЧС предупредило москвичей о кратковременных дождях и грозе
19 авг
Жителей юга России предупредили о «турецкой жаре»
+19° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:44
Выйти на новый уровень: как научить ребенка спокойно воспринимать критику
19:36
Легендарные показатели: Трамп назвал причину отказа от участия в дебатах
19:25
Звезда «Геркулеса»: «Голливуд не снимает меня из-за моих христианских убеждений»
19:12
Новое средство для борьбы с дронами назвали в честь военкора Владлена Татарского
19:00
Дьявол во плоти: дело медсестры-убийцы из Великобритании приняло новый оборот
18:51
После потопа: Приморье возвращается в жизни после «Хануна»

Сейчас читают

Остановилось сердце: глава московского Росздравнадзора спас жизнь стюардессе
Гадалка «очистила» москвичке ауру и кошелек на 88 800 рублей
«Порог принятия пройден»: почему Натали вышла на сцену почти сразу после смерти мужа
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку