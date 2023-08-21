Огромные убытки: участок БАМ разрушился из-за прорыва дамбы

Можно ли было избежать этой крупной аварии?

Сотни человек прямо сейчас задействованы в Бурятии на восстановлении разрушенных дорог. Из-за прорыва дамбы там затопило и автомобильные трассы, и участок железной дороги повис над водой.

Знаменитый БАМ простаивает, а это тянет за собой огромные убытки. Не говоря уже о неудобстве для пассажиров — для многих из них путешествие затянется как минимум на неделю. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова на месте разбиралась, можно ли было избежать аварии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России станет больше ураганных ветров и торнадо. Как объяснил климатолог Алексей Кокорин, происходит это из-за усиления парникового эффекта.

Перечисленные процессы, добавил эксперт, будут набирать обороты в течение всего XXI века. В профессиональном сообществе полагают, что к концу столетия природа найдет баланс в условиях глобального потепления и стабилизирует его проявления в виде засух, ветров и дождей.