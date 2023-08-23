Первый зампред правления ВТБ Пучков покинул свой пост

Первый заместитель правления ВТБ Андрей Пучков уходит с должности. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации, уточняя, что он переходит на другую работу.

Прежде стало известно, что Пучкова выдвинули в качестве кандидата в совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), акции которой ВТБ получит в доверительное управление на пять лет.

В ВТБ отметили, что в команде сотрудник проработал более 20 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что банк ВТБ получит пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Такое решение поддержал президент России Владимир Путин, проводя встречу с главой кредитной организации Андреем Костиным.