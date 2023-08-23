Первый зампред правления ВТБ Пучков покинул свой пост

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 35 0

В команде кредитной организации он проработал более 20 лет.

Первый зампред правления ВТБ Пучков покинул свой пост

Фото: Пресс-служба ВТБ / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Первый заместитель правления ВТБ Андрей Пучков уходит с должности. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации, уточняя, что он переходит на другую работу.

Прежде стало известно, что Пучкова выдвинули в качестве кандидата в совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), акции которой ВТБ получит в доверительное управление на пять лет.

В ВТБ отметили, что в команде сотрудник проработал более 20 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что банк ВТБ получит пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Такое решение поддержал президент России Владимир Путин, проводя встречу с главой кредитной организации Андреем Костиным.

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
94.12
-0.02 102.75
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:20
«Как собака на кость»: звезда реслинга Хоган признался в многолетней зависимости
11:16
Власти Донецка сообщили о попадании снаряда ВСУ в жилой дом
11:11
В России хотят ввести единый стандарт на горячие обеды в школах
11:08
Военные РФ массированным ударом уничтожили украинскую ДРГ под Брянском
11:00
Первый зампред правления ВТБ Пучков покинул свой пост
10:52
Суд признал геноцидом действия нацистов под Сталинградом в годы ВОВ

Сейчас читают

Пора переходить к действиям: 6 показателей, что вам пора открывать свое дело
Поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога доставили в Русский музей
«Северный поток — 2» не тронут: немецкий терминал перенесут отдельным газопроводом
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку