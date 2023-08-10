Путин поддержал решение передать ВТБ пакет акций ОСК

Президент провел встречу с главой кредитной организации.
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru
Банк ВТБ получит пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Такое решение поддержал президент России Владимир Путин, проводя встречу с главой кредитной организации Андреем Костиным.
«Правительство Российской Федерации проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение», — сказал президент.
Костин, в свою очередь, заверил, что команда банка готова к работе.
«Владимир Владимирович, реакция — спасибо за доверие. Когда я об этом первый раз услышал, было, конечно, достаточно неожиданно. Но могу сказать, что мы хорошо знаем эту организацию, с самого начала ее создания», — отметил глава ВТБ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк России не будет покупать валюту на внутреннем рынке в рамках зеркаливания операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила, до конца текущего года.
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