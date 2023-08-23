Суд признал геноцидом действия нацистов под Сталинградом в годы ВОВ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 33 0

От рук преступников погибли тысячи мирных граждан.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Kotliarchuk; 5-tv.ru

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Суд признал геноцидом действия нацистов под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает 5-tv.ru из зала Волгоградского суда.

Известно, что дело, которое рассматривал суд, состоит из 14 томов. Там прописаны зверства преступников в отношении мирных граждан. В результате тогда погибли не менее 130 тысяч человек, среди них были и военнослужащие.

Прокурор Волгоградской области Денис Костенко на первом заседании по делу заявил, что размер материального ущерба, причиненного Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками, превышает 17 триллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд признал геноцидом действия нацистов в Московской области в 1941–1942 годах.

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Суд признал геноцидом действия нацистов под Сталинградом в годы ВОВ

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