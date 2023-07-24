Суд признал геноцидом действия нацистов в Московской области в 1941–1942 годах

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 30 0

Тогда погибли более 26 тысяч мирных граждан.

Суд признал геноцидом действия нацистов в Московской области в 1941–1942 годах

Фото: © РИА Новости / Аркадий Шайхет

Читайте нас в: Дзен Новости

Суд признал геноцидом действия нацистов в Московской области в 1941–1942 годах. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, уточнив, что тогда от рук фашистов погибли более 26 тысяч человек.

В ведомстве также привели один из фактов геноцида — в 1941 году немцы в деревне Микулино Лотошинского района разгромили корпуса психиатрической больницы. Пациентов в нижнем белье вывели на мороз, отравили газом и расстреляли. Уже в мае 2022 года там было обнаружено массовое захоронение, в том числе тел женщин и детей.

По данным Генпрокуратуры, общий ущерб, причиненный Московской области в годы оккупации, составил 6,4 триллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Смоленской области суд удовлетворил заявление прокуратуры с требованием признать действия нацистов в отношении народов СССР во время оккупации региона во времена Великой Отечественной войны геноцидом.

+17° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.49
0.11 100.36
-0.30
Будьте очень осторожны с желаниями: китайский совет дня на понедельник, 2...

Последние новости

19:54
Рестораны Иды Галич принесли ей доход в шесть миллионов рублей за прошлый год
19:40
Тело пропавшей 16-летней школьницы нашли в лесу в Дивногорске
19:23
Без конца и края: 600 тысяч гектаров леса горит в Якутии
19:12
Дачный бриз: как построить бассейн на участке самостоятельно
19:10
«Ушли в иной мир»: экстрасенс о судьбе пропавших на Байкале мужчины и его сына
18:55
Обида — это выбор: раскрыты секреты общения с неприятными людьми

Сейчас читают

Наряду с Чайковским и Шаляпиным: в Москве появится музей Мити Фомина
«Сгорели мои ноги»: выжившая работница ТЦ «Времена года» раскрыла детали ЧП
«Лишь о тебе мечтая»: фанат группы «Руки вверх» избил полицию, чтобы попасть на концерт
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео