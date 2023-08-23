Власти Донецка сообщили о попадании снаряда ВСУ в жилой дом
Неонацисты не прекращают обстрел центра города.
Фото: www.globallookpress.com / David Inderlied
Киевский режим не прекращает обстрел центра Донецка. Город находится под массированным ударом неонацистов, сообщает в своем Telegram-канале мэр Алексей Кулемзин.
Он уточнил, что снаряды летят по мирным кварталам в Ворошиловском и Киевском районах.
«По предварительным данным, произошло прямое попадание в многоэтажный дом по улице Розы Люксембург, пострадали стоящие рядом автомобили. Дороги усыпаны осколками», — написал он.
Местных жителей власти призвали не подбирать осколки и неопознанные предметы, лучше — оставаться в безопасных местах.
Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года. Тогда он объявил о том, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим обстреливает центр Донецка.
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