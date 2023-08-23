В Вологодской области с 1 сентября запретят использовать беспилотники

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 27 0

Власти принимают такие меры для обеспечения безопасности мирных граждан.

В Вологодской области с 1 сентября запретят использовать беспилотники

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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На территории Вологодской области с 1 сентября вводит запрет на использование беспилотников. Решение принял губернатор региона Олег Кувшинников в своем Telegram-канале.

Чиновник подчеркнул, что многие регионы уже ввели такие меры с целью обеспечения безопасности. Поскольку противник с начала спецоперации активно применяет дроны для нанесения ударов, а также для сбора информации об объектах страны.

«Также напоминаю, что в соответствии с требованиями Воздушного кодекса и правил использования воздушного пространства полеты пилотируемых гражданских воздушных судов, таких как дельтапланы и парапланы, допускаются исключительно с разрешения органов местного самоуправления и при условии их регистрации (учета) в Росавиации», — добавил Кувшинников.

В заключение губернатор подчеркнул, что безопасность граждан превыше всего.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сотрудник МКУ «Управление капстроительства Екатеринбурга» запустил беспилотник, чем нарушил действующий запрет и напугал местных жителей.

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