В Екатеринбурге чиновник запустил беспилотник и устроил гонки с полицией
Местные жители оказались напуганы такой выходкой.
Фото: www.globallookpress.com / Zhou Mi
Сотрудник МКУ «Управление капстроительства Екатеринбурга» запустил беспилотник, чем нарушил действующий запрет и напугал местных жителей. Неравнодушные граждане позвонили в МВД, однако виновник не собирался сдаваться правоохранительным органам и попытался скрыться на машине. Полицейские задержали мужчину, когда тот попал в автомобильную пробку.
По словам источника сайта URA.RU, на дрон снимали строящуюся улицу Академика Парина. Задержанного начальника управления Евгения Бакирова вызвали на разговор в администрацию, однако серьезного наказания чиновник избежал.
«Данное событие произошло еще 15 августа. На место выезжали сотрудники отдела полиции № 4 Ленинского района, которыми летательный аппарат был изъят и направлен на экспертизу в Росавиацию», — прокомментировали произошедшее в УМВД РФ по Екатеринбургу.
Ранее сообщал, что в еще одном регионе РФ — Херсонской области — запретили использование любых беспилотников.
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