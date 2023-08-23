«Один из самых страшных кошмаров»: Дубцова получила травму во время концерта

|
Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 110 0

Певица Ирина Дубцова травмировала ногу на концерте в Сочи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / dubtsova_official; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Что произошло со знаменитой исполнительницей?

Певица Ирина Дубцова в ходе гастролей подвернула ногу на сцене во время выступления в Сочи. Звезда рассказала поклонникам в отдельном видео, что инцидент произошел из-за туфель на высоких каблуках.

«Сбылся один из моих самых страшных кошмаров. Я всегда выступаю на очень высокой платформе, на высоченных каблуках, а сцена в концертных залах не всегда ровная. И я упала. У меня запнулась нога. Сижу, обкладываю ее льдом. Хорошо, что не в начале концерта. Потому что две последние песни я отпела, прихрамывая», — поделилась знаменитость.

Продемонстрировав в кадре туфли, из-за которых она пострадала, Дубцова бросила их в мусорное ведро. Сделала исполнительница это под песню Льва Лещенко «Прощай», затем надев удобные домашние тапочки.

Также звезда признала, что все еще чувствует боль, но ее команде удалось найти специальные хладоэлементы для поврежденной ноги. Певица пришла к выводу, что ей нет необходимости обращаться за медицинской помощью — она надеется, что все заживет само.

«Любая девочка меня поймет, что босоножки на высокой платформе — это опасная штука. Спасибо всем, кто мне написал и пожалел. Со мной все в порядке. Вот такая фигня, зато весело», — поблагодарила подписчиков знаменитость.

Несмотря на полученную травму, Дубцова намерена продолжить гастрольный тур. Следующий ее концерт запланирован в одном из городов Краснодарского края.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дубцова купила сыну квартиры в Москве и Дубае.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+16° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
94.12
-0.02 102.75
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:34
«В связи с шашлычным сезоном»: когда в России подешевеет мясо
14:16
«Особенно сложная ситуация»: россиян предупредили о первых заморозках
14:11
Российские военные за сутки отбили четыре атаки ВСУ в районе Работино
13:49
«Берем все, что дают»: Зеленский запросил новое оружие у Финляндии
13:48
«Один из самых страшных кошмаров»: Дубцова получила травму во время концерта
13:35
Дарью Трепову* в ближайшее время этапируют в Санкт-Петербург

Сейчас читают

Предчувствовал смерть? Опубликовано последнее СМС погибшего в коллекторе под Москвой
Поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога доставили в Русский музей
Европа перестает быть премиальным рынком — эксперт
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России