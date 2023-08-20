Дубцова купила сыну квартиры в Москве и Дубае: «Сидеть на моей шее не будет»

Артистка сама хочет жить за счет сына. Но зачем тогда она покупает ему недвижимость?

Певица Ирина Дубцова не жалеет денег на сына Артема. Она купила парню две квартиры — одну в Дубае, а вторую в Москве. Но так или иначе артистка уверена, что она не будет вечно содержать ребенка. Об этом сообщил портал StarHit.

«Мне так спокойнее, что у сына есть своя крыша над головой», — заявила артистка.

Исполнительница уверена в том, что как только ее сын встанет на ноги, то он перестанет просить деньги. А этим летом юноша будет работать с машинами. Автомобили — это его увлечение. А хобби — это лучшая работа. Певица подчеркнула, что у Артема есть «бизнес-жилка».

Артистка признает тот факт, что сын берет у нее деньги. Так же она не видит ничего плохого в покупке двух квартир. Она заявила, что так поступит каждый родитель, который имеет схожую возможность.

«Мой сын точно не мажор и сидеть на моей шее не будет. Не исключено, что в скором времени я с удовольствием буду сидеть на его», — заявила певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Дубцова раскрыла свое отношение к молодым артистам.