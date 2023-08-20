Дубцова купила сыну квартиры в Москве и Дубае: «Сидеть на моей шее не будет»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 18 0

Дубцова купила сыну две квартиры, но она уверена, что он не сидит у нее на шее

Дубцова купила сыну квартиры в Москве и Дубае: «Сидеть на моей шее не будет»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артистка сама хочет жить за счет сына. Но зачем тогда она покупает ему недвижимость?

Певица Ирина Дубцова не жалеет денег на сына Артема. Она купила парню две квартиры — одну в Дубае, а вторую в Москве. Но так или иначе артистка уверена, что она не будет вечно содержать ребенка. Об этом сообщил портал StarHit.

«Мне так спокойнее, что у сына есть своя крыша над головой», — заявила артистка.

Исполнительница уверена в том, что как только ее сын встанет на ноги, то он перестанет просить деньги. А этим летом юноша будет работать с машинами. Автомобили — это его увлечение. А хобби — это лучшая работа. Певица подчеркнула, что у Артема есть «бизнес-жилка».

Артистка признает тот факт, что сын берет у нее деньги. Так же она не видит ничего плохого в покупке двух квартир. Она заявила, что так поступит каждый родитель, который имеет схожую возможность.

«Мой сын точно не мажор и сидеть на моей шее не будет. Не исключено, что в скором времени я с удовольствием буду сидеть на его», — заявила певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Дубцова раскрыла свое отношение к молодым артистам.

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