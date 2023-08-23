«Буду откровенен»: Сарик Андреасян высказался о девушках-эскортницах

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 247 0

Режиссер Андреасян: профессия эскортницы привлекает легким заработком

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Что кинодеятель думает о женщинах по вызову?

Профессия эскортницы может привлекать девушек видимостью легкого заработка. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил кинорежиссер Сарик Андреасян на премьере документального фильма «Жизнь по вызову. Док».

«Я немного цинично про все это думаю. Я думаю, что люди гонятся за легким заработком. Наверное, им кажется, что это легче, чем пять лет учиться в каком-то вузе и чего-то добиваться. Буду откровенен, я этого не одобряю. Я считаю, что у человека должно быть чувство собственного достоинства. И не нужно себя обманывать — это все равно дорога в никуда», — поделился кинодеятель.

Также Андреасян считает, что не стоит пытаться оправдывать профессию эскортницы, выискивая в ней что-то хорошее и романтичное. Более того, нельзя, убежден он, прикрывать этот выбор тяжелой жизнью, стечением обстоятельств, недостатком родительского тепла в детстве и подобными причинами.

«У каждого человека в определенный период жизни есть проблемы с родителями, но не все же идут в эту профессию. Поэтому я думаю, что это отговорки. Иногда легче переложить ответственность на родителей, на Вселенную, на судьбу, но все равно каждый сам хозяин своих решений», — подчеркнул Андреасян.

При этом он уверен, что девушка, вставшая на порочный путь, может найти в себе силы сойти с него, вернувшись к нормальной жизни. Режиссер считает, что такие истории происходят.

«Во всем всегда есть надежда. И кино про это, как и любое искусство: если ты даже пошел не по той дороге, всегда есть надежда, что это в последний раз. Как в фильмах про мафию, когда герои говорят, что это будет их последнее дело», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Рудова заявила, что девушек, которые выбирают профессию эскортницы, нельзя ничем оправдать.

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