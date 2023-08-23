«Нельзя ничем оправдать»: Наталья Рудова назвала эскортниц падшими женщинами

Звезда сериала «Татьянин день» отметила, что в современном обществе профессия девушки по вызову романтизирована благодаря кинематографу.

Девушек, которые выбирают профессию эскортницы, нельзя ничем оправдать. Такое мнение в общении с корреспондентом 5-tv.ru озвучила актриса Наталья Рудова, побывавшая на премьере документального фильма «Жизнь по вызову. Док».

«Женщины с низкой социальной ответственностью, желанием быстро все получить. Не хотят думать, не хотят работать. Нельзя ничем оправдать унижение женской сути самой», — высказалась об эскортницах Рудова.

При этом она согласилась с тем, что в современном обществе профессия эскортницы романтизирована благодаря кинематографу, в частности, таким фильмам, как «Красотка» (1990) с Джулией Робертс в главной роли.

«100% — да. „Завтрак у Тиффани“ — то же самое. Она (главная героиня — Прим. ред.) тоже была эскортницей», — отметила актриса.

Также Рудова признала косвенную вину мужчин в том, что они видят в женщинах только объект для плотских утех и тем самым способствуют популяризации профессии эскортницы. При этом ответственность за выбор женщины они нести не должны, уверена актриса.

«Почему, если они купили? Одно дело, если это насилие. Тут неважно, шлюха или нет, — это заслуживает наказания. Но если человек это купил, почему он должен нести за это ответственность? Если какая-то недоженщина это продала», — пояснила свое мнение Рудова.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин эксклюзивно для 5-tv.ru ответил на вопрос, почему девушки уходят в эскорт.