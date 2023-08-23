«Уже давно»: что делают самолеты НАТО в небе над Румынией

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 52 0

Adevarul: над Румынией зафиксировали рекордное число самолетов НАТО

«Уже давно»: что делают самолеты НАТО в небе над Румынией

Фото: Kalousek Rostislav / ТАСС

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Также там замечали и беспилотники.

В небе над Румынией, а также над водами Черного моря зафиксировали большое количество самолетов-разведчиков НАТО. Об этом сообщает румынское издание Adevarul.

Такая ситуация, по информации СМИ, наблюдается не первый день.

«Это продолжается уже давно, но вчерашний день (вторник. — Прим. ред.) стал рекордным для этих полетов», — говорится в тексте.

Уточняется, что в воздушном пространстве фиксировались пролеты Boeing E-3 Sentry Воздушно-десантных сил раннего предупреждения и управления (AWACS) НАТО, Boeing KC-135R Stratotanker, а также Lockheed EP-3E Aries II ВМС США, Bombardier Challenger 650 ARTEMIS. Кроме того, над Черным морем замечали мощный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стратегическая бомбардировочная авиация США усилила свою деятельность у границ России и Китая.

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