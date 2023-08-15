Вашингтон уже приступил к реализации в Азиатско-тихоокеанском регионе курса на сдерживание стран.
Фото: www.globallookpress.com / Ssgt. Jerreht Harris/Planetpix
Стратегическая бомбардировочная авиация США усилила свою деятельность у границ России и Китая. Об этом заявили в Главном управлении Генерального штаба ВС РФ.
Начальник ГУР Игорь Костюков также отметил, что Вашингтон приступил к реализации в Азиатско-тихоокеанском регионе курса на интегрирование и сдерживание Москвы и Пекина.
Днем ранее, 14 августа, сообщалось, что российский истребитель Миг-29 был поднят на перехват норвежского Р-8А «Посейдон», который приближался к границе России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин не исключил стремление НАТО интегрироваться с блоком AUCUS.
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