Выявлены самые популярные отечественные автомобили в России

Отдать за машину российского производства придется в среднем около 800 тысяч рублей.

Самым популярным отечественным автобрендом у россиян в этом году стала LADA. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на экспертное исследование рынка.

Среди наиболее популярных моделей линейки — Granta, Vesta и более вместительный Largus. Менее интересны машины, сошедшие с конвейеров в Ульяновске, Нижнем Новгороде и Москве — они заняли долю всего в 3%.

Отдать за автомобиль отечественного производства придется в среднем около 800 тысяч рублей. Причем чаще всего российские авто покупают в Самарской области, где и расположено производство LADA, а также в Москве, Татарстане, Башкирии и Пермском крае.

Ранее 5-tv.ru писал, когда в России начнут производство Lada Aura.