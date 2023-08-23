В ГД внесли законопроект о выходном 1 сентября для родителей школьников

В России предложили давать работающим родителям выходной в День знаний, чтобы они могли отвести ребят в школу. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Автор инициативы — заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев — предлагает внести изменения в Трудовой кодекс РФ. Согласно его предложению, граждан будут освобождать от работы с сохранением места и заработка. Таким образом, россиянам не придется выпрашивать у работодателей отгулы.

В пояснительной записке также отмечается большое значение для детей участие родителей в линейках 1 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уже 1 сентября российских школьников ждут важные нововведения в образовании. Новое правила коснутся как первоклашек, так и старшеклассников.