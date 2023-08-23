Что изменится в российских школах с 1 сентября 2023 года

Возвращение серебряных медалей, введение бесплатного горячего питания и изменения в сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Чего еще ждать российским школьникам с 1 сентября 2023 года?

Уже 1 сентября российских школьников ждут важные нововведения в образовании.

Новое правила коснутся как первоклашек, так и старшеклассников.

Ученики младших классов будут получать бесплатное горячее питание

Начиная с 1 сентября всех школьников с первого по четвертый класс будут обеспечивать бесплатным горячим питанием. Оно будет вводиться поэтапно и тщательно проверяться на качество.

Ранее завтракать и обедать в школе могли только дети из многодетных или малоимущих семей, инвалиды и иные льготные категории учеников.

В школах появятся обязательные часы трудового воспитания

Согласно поправкам в закон «Об образовании», которые вступят в силу уже в сентябре 2023 года, российских школьников будут в обязательном порядке привлекать к общественно полезной трудовой деятельности. У ней относятся уборка класса, дежурства, работа в библиотеке, субботники и другие мероприятия.

В школах введут начальную военную подготовку

С 1 сентября изменения коснутся названия предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Его переименуют в «Основы безопасности и защиты Родины».

На уроках детям расскажут о начальной военной подготовке: как устроены Вооруженные силы России, как военные служат в рядах ВС, что делать при чрезвычайной ситуации природного, техногенного, социального характера, как оказать первую медицинскую помощь пострадавшему и так далее.

В программе предусмотрена физическая и начальная строевая подготовка.

Кроме того, во всех субъектах Российской Федерации появится должность советника директора по воспитательной работе. Нововведение коснется не только школ, но также и колледжей, техникумов.

Российские старшеклассники начнут изучать историю по новым учебникам

С 1 сентября ученики российских школ начнут изучение истории по новым учебникам. Курс «Истории России» и «Всеобщей истории» будет содержать информацию о причинах начала СВО, а также вхождении новых регионов в состав России. Будет значительно дополнена информация о событиях XX века: помимо Великой Отечественной войны, школьники также будут изучать и общемировую повестку тех лет.

Авторами нового учебника стали помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Уроки профориентации

Уже этой осенью в расписании учеников 6-11 классов появятся занятия, направленные на профориентацию. На этих уроках школьники будут ближе знакомиться с различными профессиями, проходить тестирования, чтобы выявить индивидуальную предрасположенность к определенному виду труда, а также общаться с приглашенными гостями — учителями, милиционерами, журналистами, врачами и другими.

Количество часов, отведенных на профориентацию, каждая школа будет определять самостоятельно. На выбор будут предоставлены различные уровни реализации: базовый, основной или продвинутый.

В российские школы вернут серебряные медали

Начиная с сентября 2023 года в российские школы вернется серебряная медаль. Ею награждаются ученики, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию и имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки «пять» и не более двух отметок «четыре» по общеобразовательным предметам учебного плана.

Ранее постановление о выдаче выпускникам школ серебряных медалей было упразднено, это произошло в 2014 году. Количество претендентов на школьный знак отличия в 2010-х значительно выросло, при этом, никаких льгот и дополнительных баллов степень не давала. В связи с чем и было принято решение о ее отмене.

Согласно новому постановлению, обладатели серебряной медали смогут претендовать на дополнительные баллы при поступлении в вуз (точное количество определяется администрацией заведения). Для этого нужно иметь в аттестате не более двух четверок.

Вступает в силу новый порядок проведения ОГЭ и ЕГЭ

В преддверии учебного года в России начнут действовать новые правила подачи заявления на участие в ГИА (государственная итоговая аттестация) для учеников девятых и одиннадцатых классов. Теперь выбрать нужные для экзаменов предметы можно будет в дистанционном формате на портале «Госуслуги».

Кроме того, начиная с сентября 2023 года одиннадцатиклассники, сдающие ЕГЭ, могут поменять уровень сложности экзамена по математике не позднее, чем за две недели до проведения соответствующего экзамена. Ранее учащиеся могли выбрать базовый или профильный вариант. Такую возможность давали единожды, поэтому решать нужно было осознанно и крайне серьезно. В противном случае выпускники подавали документы в другие вузы (с имеющимся набором предметов) или пересдавали требуемые экзамены через год. Не прошедшие аттестацию, начиная с осени, смогут изменить перечень предметов для повторной сдачи.

Нововведения также коснутся девятиклассников. Теперь обязательное итоговое собеседование по русскому языку разрешено проводить в дистанционном формате. Во время экзамена участникам будет запрещено иметь при себе средства сотовой связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Изменится основной и дополнительный день для сдачи. Теперь официальная дата — 8 февраля, запасная — третий понедельник апреля (раньше резерв проводился в мае).

Выпускники прошлых лет, начиная с 1 сентября, вправе изменять или дополнять указанные в заявлениях предметы. Однако теперь они смогут присутствовать на ЕГЭ только в даты резервного срока основного периода (ранее им давалась возможность сдать экзамены досрочно).

Как перевести ребенка в другую школу по новым правилам

В сентябре вступает в силу новое постановление Министерства образования и науки РФ о переводе ребенка в другую школу. Чтобы перейти в новое учебное заведение, родители или законные опекуны должны подать соответствующие документы лично, через заявление на портале «Госуслуги» или в ближайшем МФЦ (многофункциональном центре).

Кроме того, важно указать одну из возможных причин смены школы:

учебное заведение закрылось;

семья переезжает в другой город или страну;

учащийся плохо усваивает программу, либо, напротив, превосходит сверстников;

в школе не преподают нужные для ребенка предметы углубленно;

ученик часто конфликтует с учителями и сверстниками;

школа неудобно расположена.

Получить отказ в переводе можно в двух случаях — в выбранной школе нет свободных мест, или же ребенок не справился со вступительными испытаниями, которые проводятся на усмотрение администрации.