Мишустин: опасения вокруг исполнения бюджета не оправдались

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 35 0

Россия увеличила свои доходы в текущем году.

Мишустин: опасения вокруг исполнения бюджета не оправдались

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Опасения вокруг исполнения бюджета России по итогам шести месяцев не оправдались. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Он отметил, что в начале текущего года эксперты заявляли о том, что будет трудно сбалансировать бюджет. Однако такие прогнозы не нашли подтверждения.

Так, доходы оказались выше прогнозируемых на 135 миллиардов рублей. В 2023-м они превысили 12,3 триллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению президента Владимира Путина, темпы роста российской экономики сегодня устойчивы. Кроме того, Россия, обогнав ФРГ, вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, несмотря на пессимистические прогнозы.

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