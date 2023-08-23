Мишустин: опасения вокруг исполнения бюджета не оправдались

Опасения вокруг исполнения бюджета России по итогам шести месяцев не оправдались. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Он отметил, что в начале текущего года эксперты заявляли о том, что будет трудно сбалансировать бюджет. Однако такие прогнозы не нашли подтверждения.

Так, доходы оказались выше прогнозируемых на 135 миллиардов рублей. В 2023-м они превысили 12,3 триллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению президента Владимира Путина, темпы роста российской экономики сегодня устойчивы. Кроме того, Россия, обогнав ФРГ, вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, несмотря на пессимистические прогнозы.