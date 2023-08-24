Анатолий Васильев раскритиковал поведение Артемьевой за кулисами сериала «Сваты»

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 21 0

Актер Васильев рассказал, что ему было стыдно за поведение Артемьевой

Анатолий Васильев раскритиковал поведение Артемьевой за кулисами сериала «Сваты»

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Читайте нас в: Дзен Новости

Актер признался, что не понимает отношения Людмилы Артемьевой к своим поклонникам.

Народный артист России Анатолий Васильев раскритиковал поведение своей коллеги по сериалу «Сваты» Людмилы Артьемьевой. Об этом он рассказал изданию aif.ru.

Как признался Васильев, актриса, исполняющая в первых сезонах роль его жены, порой вела себя слишком резко по отношению к своим же поклонникам.

«Людмила шарахала людей так, что к ней подойти нельзя было. Вот реально! Мне стыдно было находиться рядом при этом, я убегал. И ради чего срыв такой, такая непримиримость?!», — поделился воспоминаниями со съемок актер.

Васильев также отметил, что к Артемьевой часто подходили и как к любимому человеку, и как к актрисе.

«И вдруг такое к зрителям отношение. Я ненавижу это вообще. Каждый раз не мог понять» — задался вопросом Анатолий Александрович.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Сватов» растоптала репутацию Зеленского.

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
94.44
0.32 102.25
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:19
Новый враг Америки? Эксперт рассказал о негласной войне США против Турции
7:10
Анатолий Васильев раскритиковал поведение Артемьевой за кулисами сериала «Сваты»
7:01
Крушение самолета: все имеющиеся факты к данному часу
6:52
В Британии на аукцион выставили одну из редчайших книг о Гарри Поттере
6:43
Третий день БРИКС — что нас ждет
6:41
Шапша: ночью над Калужской областью сбит беспилотник

Сейчас читают

Тест: что изображено на известных картинах?
Поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога доставили в Русский музей
Европа перестает быть премиальным рынком — эксперт
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России