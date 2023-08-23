Между знаменитостями пробежала черная кошка.

Сериал «Сваты» в свое время подарил вторую популярность таким актерам как Федор Добронравов, Анатолий Васильев и другие. Но мало кто помнит, что Владимир Зеленский тоже начинал свой карьерный путь с работы в кадре. В свое время именно президент Украины создал студию «Квартал 95», она же впоследствии работала над шестью сезонами «Сватов».

Лишь недавно Татьяна Кравченко раскрыла, что на самом деле думает о творчестве и деятельности бывшего руководителя. Так, по словам артистки «Ленкома», Зеленский собственными руками свел на нет хорошее впечатление о себе, принимая непопулярные решения.

«Сколько мы сидели за столом, в гримерной, хохотали, он с юмором человек. И вдруг такая ненависть! Откуда это — запретить по-русски говорить, жечь книги, выпустить всех убийц? Зачем? Возможно, то, что он президентом стал, вот эта амбиция. Ну и что ты хорошего сделал? Он же ни одного пункта своей программы предвыборной не выполнил! Ни одного!» — отметила Кравченко в беседе с News.ru.

Ранее 5-tv.ru писал о конфликте «старичков» «Сватов» с актрисой Анной Кошмал.