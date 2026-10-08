Один предок на две звезды: Сидни Суини и Мэрилин Монро оказались родственницами

PageSix: Сидни Суини и Мэрилин Монро оказались родственницами

Общего предка Сидни Суини и Мэрилин Монро обнаружили специалисты международной генеалогической платформы MyHeritage. Изучив семейные древа знаменитостей, исследователи установили, что актрисы приходятся друг другу девятиюродными сестрами. Об этом сообщило PageSix.

По данным платформы, обе родословные ведут к Эзре Перри, который жил в Массачусетсе в XVII веке. Именно через его потомков специалисты проследили родственную связь между двумя звездами.

Общая ветвь нашлась в семьях отцов актрис. Стивен Суини, отец Сидни, и Чарльз Стэнли Гиффорд, отец Мэрилин Монро, происходят от одного предка. Сопоставление этих линий позволило определить степень родства знаменитостей.

Директор по исследованиям MyHeritage Рой Мандель назвал результат примечательным открытием. По его словам, история Суини и Монро показывает, насколько тесно могут переплетаться семейные связи людей через несколько столетий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сидни Суини оказалась в центре скандала из-за рекламного ролика, в котором она снялась обнаженной. В видео звезда сериала «Эйфория» рассказывала о спорте, прикрываясь спортивными мячами и хоккейной перчаткой.

Реклама вызвала критику со стороны спортсменок. Они заявили, что ролик сводит достижения женщин в спорте к их внешности, игнорируя многолетние тренировки, физические нагрузки и травмы.

Однако российские мужчины решили поддержать актрису.

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