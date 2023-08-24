Школьная мода чудесная: три актуальных тренда в одежде в новом учебном году

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 23 0

В моду у школьников войдут платья в стиле сериала «Уэнсдей»

Школьная мода чудесная: три актуальных тренда в одежде в новом учебном году

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Отпечаток на модную одежду наложил нашумевший сериал «Уэнсдей».

В преддверии начала нового учебного года мир моды задался вопросом, что же будет актуальным в будущем сезоне для детей и подростков. Эксперты российского Gloria Jeans назвали изданию Газета.ру три основные тренда в одежде для школьников.

В первую очередь, специалисты советуют обратить внимание на стиль Дженни Ортеги в сериале «Уэнсдей». Эстетика, показанная в комедии ужасов, набирает все большую популярность. Здесь преобладают темные цвета: черный, графитово-серый и темный-ореховый. При желании можно сочетать с белым, сюда хорошо подойдут платья А-силуэта, костюмы с жилетами или блузы с «драматичными» рукавами, говорят эксперты.

Еще один тренд для школьников — одежда в стиле преппи, который пришел к нам из элитных школ: мини-юбки в складку, рубашки в полоску и объемные кардиганы.

«Модный и необычный прием — дополнять вещи персонализированными элементами: лаконичными патчами на лацканах, вышивкой инициалов контрастными нитками на манжетах или карманах», — отмечают специалисты.

Кроме того, в моду входят альтернативные оттенки строгого дресс-кода, например, не белый верх, а с фисташковым или кофейным отливом.

Ранее 5-tv.ru назвал пять самых нелепых цветовых сочетаний в одежде.

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