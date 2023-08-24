Экс-советник Кучмы Соскин: резерв ВСУ несет большие потери

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Киев не торопится раскрывать правду о происходящем на фронте.

Экс-советник Кучмы Соскин: резерв ВСУ несет большие потери

Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov

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Спецоперация

На запорожском направлении последний резерв Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 82-й бригады несет серьезные потери. Об этом в личном блоге заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Кроме 82-й серьезные потери также несет другая бригада. Но он не уточнил, о каком формировании идет речь.

«82-я бригада сейчас очень серьезные потери несет. До нее там была другая бригада, она тоже многое потеряла», — отметил Соскин.

Соскин добавил, что Киев скрыл информацию о настоящих потерях на фронте. Таким образом Офис президента не хочет раскрывать катастрофическое положение ВСУ.

«Ошибок достаточно»: Зеленский признался, что у него было много провалов на СВО

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский признался, что военное руководство страны попросило его усилить мобилизацию. Такое заявление лидер Украины сделал во время недавней пресс-конференции. Делиться другими подробностями он не стал.

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