Экс-советник Кучмы Соскин: резерв ВСУ несет большие потери
Киев не торопится раскрывать правду о происходящем на фронте.
Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov
На запорожском направлении последний резерв Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 82-й бригады несет серьезные потери. Об этом в личном блоге заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Кроме 82-й серьезные потери также несет другая бригада. Но он не уточнил, о каком формировании идет речь.
«82-я бригада сейчас очень серьезные потери несет. До нее там была другая бригада, она тоже многое потеряла», — отметил Соскин.
Соскин добавил, что Киев скрыл информацию о настоящих потерях на фронте. Таким образом Офис президента не хочет раскрывать катастрофическое положение ВСУ.
«Ошибок достаточно»: Зеленский признался, что у него было много провалов на СВО
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский признался, что военное руководство страны попросило его усилить мобилизацию. Такое заявление лидер Украины сделал во время недавней пресс-конференции. Делиться другими подробностями он не стал.
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