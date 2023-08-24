«Ошибок достаточно»: Зеленский признался, что у него было много провалов на СВО

О чем именно идет речь?

Президент Украины наконец-то признал, что за последние полтора года допустил много ошибок. Правда, политик предпочел не рассказывать каких именно.

В эфире одного из украинских телеканалов политика попросили назвать главную победу и ошибку, которую он допустил во время специальной военной операции. Глава Украины сообщил, что победы он не смог достичь.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский рассказал о просьбе военных усилить мобилизацию на Украине.