Новый враг Америки? Эксперт рассказал о негласной войне США против Турции

К чему может привести новое противостояние в мире?

США ведут против Турции необъявленную войну. С таким заявлением выступил обозреватель газеты Yeni Safak Тамер Коркмаз.

Он отметил, что Америка проводит учения вместе с боевиками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Кроме того, Коркмаз был возмущен тем, что США оказывают поддержку Греции и грекам-киприотам. Аналитик упрекнул США за отправку эсминца USS Ramage к берегам Кипра. На такой шаг Америка пошла после столкновений миротворцев ООН и турок-киприотов в буферной зоне острова.

«Благодаря решительной и эффективной борьбе Турции с этой террористической организацией, особенно с 2015 года, РПК прекратила свое существование. США, с другой стороны, пытаются сохранить террористическую угрозу против Турции, оказывая полноценную поддержку сирийским террористам», — заявил Коркмаз.

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